الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي

وكالات - استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ"إدانته الشديدة" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد.



