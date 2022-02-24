وكالات - استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ"إدانته الشديدة" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد.
الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي
2.12% (218216 participants des 16+)
En continu
| | |
الخميس 24 فيفري 2022 | 23 رجب 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:41
|12:39
|06:57
|05:31
|
19°
|19°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
6.17 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|19°-8
|19°-9
|16°-10
|14°-6
|15°-7
- Avoirs en devises
23708,7
(23 fev)
- Jours d'importation
133
- 1 € = 3,26830 DT 1$ =2,88756 DT
- Solde Compte du Trésor (23 fev) 1357,5 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 134 031) كورونا: تسجيل 13 حالة وفاة و2091
( 63 674) بعد أن كان من المنتظر أن يستضيف ال
( 44 542) سمير الوافي: نتعرض لضغوط كبيرة لم
( 42 513) في عركة على المباشر ، صحبي بكار يه
( 41 042) في تصريح لافت عبد اللطيف المكي يفج
( 31 859) الديوان الملكي المغربي يؤكد وفاة ا
( 29 989) القاضي بشير العكرمي: انطلقت حملات
( 28 483) وزير الخارجية عثمان الجرندي... ي
( 26 903) محاكمة سيف الدين مخلوف... وهيئة ا
( 26 454) معز التومي "أشفق على صلاح مصباح وأ
( 25 355) الجرائم الانتخابية: الحكم على راشد
( 24 700) شهرزاد عكاشة .. نادية عكاشة تعرضت
( 21 691) شهرزاد عكاشة لخليفة الشيباني: ماد
( 19 881) على عكس ما أعلنته نادية عكاشة، قر
( 19 151) بينهم 5 رؤساء دول وحكومات: تفاصيل
( 19 027) القضاء يصدر حكمه على النائبة الساب
( 18 994) رفض دعوى استعجالية رفعها بوزاخر ضد
( 18 724) قضايا الجرائم الانتخابية ... هذا م
( 18 528) سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء
( 18 459) أحد المتهمين في ملف الهجوم الإرهاب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241661