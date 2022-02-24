احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، بلغت مستوى تاريخي 643.2 مليار دولار .


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 16:04 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - أفادت بيانات البنك المركزي الروسي، بأن احتياطيات البلاد الدولية صعدت في الأسبوع المنتهي في 18 فبراير الجاري بواقع 3.6 مليار دولار .

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ووفقا لبيان نشر اليوم الخميس فإن احتياطيات روسيا، التي تضم عملات أجنبية وذهب، بلغت بحلول 18 فبراير الجاري مستوى 643.2 مليار دولار، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا.

وبذلك تكون احتياطيات روسيا الدولية قد صعدت في الأسبوع في 18 فبراير الجاري بنسبة 0.6% مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
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وفي 11 فبراير الجاري، بلغ حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا مستوى 639.6 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

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