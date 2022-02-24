أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 35%


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 08:30 قراءة: 0 د, 6 ث
      
قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241632

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 24 Février 2022 à 08h 36m |           
Ceci est à l'Avantage de la Russie et des Exportateur de Gaz Naturel !

Poutine est trés futé !



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