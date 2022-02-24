قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.
أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 35%
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الخميس 24 فيفري 2022 | 23 رجب 1443
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