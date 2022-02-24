برميل النفط يصعد فوق مستوى 101 دولار في ظل الأزمة الأوكرانية

وكالات -

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وبحلول الساعة 04:45 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".ويأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.