برميل النفط يصعد فوق مستوى 101 دولار في ظل الأزمة الأوكرانية


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 07:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

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وبحلول الساعة 04:45 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
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ويأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

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