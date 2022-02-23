بالفيديو.. سر الحرف "Z" على الدبابات الروسية في أوكرانيا

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شوهد على عشرات المركبات الروسية، ليشغل بال المراقبين وتبدأ موجة التكهنات، حول ما يرمز إليه حرف Z، على الدبابات والمدافع الروسية وشاحنات الوقود وعربات الإمداد على الحدود مع جارتها أوكرانيا.الجنود الروس وضعوا هذا الحرف على عبواتهم أيضا، وفق بعض التقارير الصحفية.تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن حساب تقرير الحرب الأوكراني على تويتر، أكد أن z، يشير إلى تعريف صديق أو عدو، وتستخدمه الجيوش عادة في زمن الحرب.وتمتلك أوكرانيا دبابات ومركبات سوفيتية مشابهة جدا للروسية، وقد يرغب الروس في تقليل مخاطر النيران الصديقة، وربما يشير وضع تلك الحروف لاكتمال الاستعدادات العسكرية."روب لي"، المحلل العسكري، أوضح أن الحرف وضع لتحديد فرق عمل معينة، أو مهام مختلفة لتلك المجموعات، كما أن محللين أطلقا "فرقة زورو"، على القنوات التي تحمل z، على اعتبار أن حقيقة مهامها قد تكون سرية أو مجهولة.تكهنات أخرى دارت حول أن الحرف يرمز إلى اسم الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، والغريب أن الأبجدية الروسية لا تحتوي على الشكل z.وحشدت موسكو، ما بين 150 - 190 ألف جندي، على حدود أوكرانيا وفقا للتقديرات الأخيرة، وأعلنت اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.