تبون من الكويت: من يمس بأمن دول الخليج كأنما مس بأمن الجزائر


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 17:53 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، وإن "ما يمس هذه البلدان العربية يمس بلاده".

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وأوضح خلال لقاء له مع الجالية الجزائرية بالكويت، أمس الثلاثاء، أنه "بالنسبة إلى الخليج، على الرغم من البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا، ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا".

ووصل، أمس الثلاثاء، الرئيس الجزائري إلى دولة الكويت في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ 14 عاما، وكان في استقباله نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن إدانتها لهجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على الإمارات والسعودية، وأكدت وقوفها وتضامنها الدائم مع أبو ظبي والرياض.


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