الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 17:01 قراءة: 0 د, 7 ث
      
أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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