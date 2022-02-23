الأمن اللبناني يكشف تفاصيل مخطط لتفجيرات في معقل "حزب الله" بالضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات -

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ونشر الأمن اللبناني صورة الخريطة في "تويتر"، وبين أن الأماكن تقع في ضاحية بيروت الجنوبية وهي: "مجمع الكاظم - حي ماضي، ومجمع الليلكي، وحسينية الناصر - الأوزاعي".وأعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن "توقيف جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية".وأشار بسام مولوي إلى أن "قوى الأمن الداخلي اللبناني هم أبطال هذه العملية، وأهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكنوا من توقيف جماعة إرهابية تجند شبابا للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية"