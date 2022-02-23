الأمن اللبناني يكشف تفاصيل مخطط لتفجيرات في معقل "حزب الله" بالضاحية الجنوبية لبيروت


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - نشرت قوى الأمن الداخلي اللبناني صورة تظهر "خريطة الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية تنفيذ فيها عمليات انغماسية متزامنة" .

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ونشر الأمن اللبناني صورة الخريطة في "تويتر"، وبين أن الأماكن تقع في ضاحية بيروت الجنوبية وهي: "مجمع الكاظم - حي ماضي، ومجمع الليلكي، وحسينية الناصر - الأوزاعي".

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن "توقيف جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية".
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وأشار بسام مولوي إلى أن "قوى الأمن الداخلي اللبناني هم أبطال هذه العملية، وأهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكنوا من توقيف جماعة إرهابية تجند شبابا للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية"



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