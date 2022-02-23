وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد واشنطن وحلفائها لمواصلة الحوار مع موسكو.
بايدن: فرضنا عقوبات على مؤسسات روسية مالية والمصرف العسكري والديون السيادية
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