خطاب الكراهية في بعض البرامج التونسية يشبه اذاعة RTLM الرواندية

بقلم الاستاذ بولبابه سالم
مقرف جدا ما تبثه بعض الاذاعات و التلفزات التونسية من نشر للكراهية و الفتنة بين التونسيين بتحريض بعضهم ضد بعض خاصة خلال الازمة السياسة التي تعيشها تونس اليوم ، و من العار ان يعطى الميكروفون لسقط المتاع من قطط المزابل المكلفون بصب الزيت على النار . هؤلاء يتلونون مثل الحرباء و هم دائما تحت الطلب في كل العصور .. كانوا من اشد المعارضين للرئيس قيس سعيد و اليوم صاروا من اكبر المطبلين له رغم ان الرجل بريء منهم و لا يعرفهم ... سخرية من الالقاب و همز و لمز و تشويه مستمر لكل صوت معارض مع دعوات صريحة الى القتل .
الحرب الاهلية في رواندا اشعلتها اذاعة التلال الحرة .. مع اندلاع أهوال الإبادة الجماعية لأقلية «التوتسي» في رواندا يوم 7 أبريل 1994، لعبت «إذاعة وتلفزيون التلال الألف» Radio Télévision Libre des Mille Collines العنصرية التحريضية دوراً فاق كل تصور في تأجيج نيران الفتنة والعنف، والمشاركة في أعمال القتل الجماعي، وحتى الانخراط الجُرمي بالمعنى الحرفي التقليدي للعبارة، خاصة إذاعة «التلال الألف»، المسموعة واسعة الانتشار، بتوليها «شحذ الهمم» والإرشاد على أماكن اختباء وتجمع المدنيين «التوتسي» العُزل الفارين المفجوعين المروّعين، وتواطئها وتحريضها على قتلهم دون رحمة حيث تحولت في لمح البصر إلى غرفة عمليات لأعمال القتل والسحْل والتنكيل .
لا يختلف الأمر هنا فبعض الابواق و البرامج تحولت الى غرفة عمليات و تحريض بخطابات فاشية و ارهابية.
أما المصيبة الاعظم فهي صمت مقدمي البرامج على بذاءات كرونيكورات التفاهة و الارتزاق في خيانة موصوفة لاخلاقيات المهنة الصحفية ووسط صمت أو تواطؤ هيئة الاتصال السمعي البصري(الهايكا).
لا توجد وسيلة اعلام محايدة لكنها يجب ان تكون مهنية و تحترم عقول الناس .
* كاتب و محلل سياسي
مقرف جدا ما تبثه بعض الاذاعات و التلفزات التونسية من نشر للكراهية و الفتنة بين التونسيين بتحريض بعضهم ضد بعض خاصة خلال الازمة السياسة التي تعيشها تونس اليوم ، و من العار ان يعطى الميكروفون لسقط المتاع من قطط المزابل المكلفون بصب الزيت على النار . هؤلاء يتلونون مثل الحرباء و هم دائما تحت الطلب في كل العصور .. كانوا من اشد المعارضين للرئيس قيس سعيد و اليوم صاروا من اكبر المطبلين له رغم ان الرجل بريء منهم و لا يعرفهم ... سخرية من الالقاب و همز و لمز و تشويه مستمر لكل صوت معارض مع دعوات صريحة الى القتل .
الحرب الاهلية في رواندا اشعلتها اذاعة التلال الحرة .. مع اندلاع أهوال الإبادة الجماعية لأقلية «التوتسي» في رواندا يوم 7 أبريل 1994، لعبت «إذاعة وتلفزيون التلال الألف» Radio Télévision Libre des Mille Collines العنصرية التحريضية دوراً فاق كل تصور في تأجيج نيران الفتنة والعنف، والمشاركة في أعمال القتل الجماعي، وحتى الانخراط الجُرمي بالمعنى الحرفي التقليدي للعبارة، خاصة إذاعة «التلال الألف»، المسموعة واسعة الانتشار، بتوليها «شحذ الهمم» والإرشاد على أماكن اختباء وتجمع المدنيين «التوتسي» العُزل الفارين المفجوعين المروّعين، وتواطئها وتحريضها على قتلهم دون رحمة حيث تحولت في لمح البصر إلى غرفة عمليات لأعمال القتل والسحْل والتنكيل .
لا يختلف الأمر هنا فبعض الابواق و البرامج تحولت الى غرفة عمليات و تحريض بخطابات فاشية و ارهابية.
أما المصيبة الاعظم فهي صمت مقدمي البرامج على بذاءات كرونيكورات التفاهة و الارتزاق في خيانة موصوفة لاخلاقيات المهنة الصحفية ووسط صمت أو تواطؤ هيئة الاتصال السمعي البصري(الهايكا).
لا توجد وسيلة اعلام محايدة لكنها يجب ان تكون مهنية و تحترم عقول الناس .
* كاتب و محلل سياسي
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