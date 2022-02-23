وزير خارجية أوكرانيا: التحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة

وكالات -

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وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".وأضاف أن "أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا".وتابع: "لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".