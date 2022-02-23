وزير خارجية أوكرانيا: التحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 07:58 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

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وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن "أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا".
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وتابع: "لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".

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