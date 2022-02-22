القوات الخاصة الأمريكية تغادر أوكرانيا بعد تنفيذ مهمة مرافقة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى بولندا

وكالات -

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وقالت مراسلة القناة، ناتاشا بيرتراند، في تغريدة عبر "تويتر": "قوات المهمات الخاصة الأمريكية غادرت أوكرانية عبر لفوف، وفقا للمتحدثة بالقيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، القبطان بيل سبيكس".وأضافت أن مصدرا مطلعا على تحركات القوات الخاصة في أوكرانيا ذكر للقناة أن المهمة الأخيرة لها تمثلت في مرافقة موظفي السفارة الأمريكية إلى بولندا الليل الماضي.وتأتي هذه العملية تزامنا مع ادعاءات الغرب حول "غزو روسي وشيك" لأوكرانيا خاصة بعد اعتراف رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغاسنك.