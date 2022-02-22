القوات الخاصة الأمريكية تغادر أوكرانيا بعد تنفيذ مهمة مرافقة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى بولندا


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 19:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - ذكرت قناة "CNN" أن القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في أوكرانيا غادرت البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد تنفيذ مهمة مرافقة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى بولندا.

...

وقالت مراسلة القناة، ناتاشا بيرتراند، في تغريدة عبر "تويتر": "قوات المهمات الخاصة الأمريكية غادرت أوكرانية عبر لفوف، وفقا للمتحدثة بالقيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، القبطان بيل سبيكس".

وأضافت أن مصدرا مطلعا على تحركات القوات الخاصة في أوكرانيا ذكر للقناة أن المهمة الأخيرة لها تمثلت في مرافقة موظفي السفارة الأمريكية إلى بولندا الليل الماضي.
..


وتأتي هذه العملية تزامنا مع ادعاءات الغرب حول "غزو روسي وشيك" لأوكرانيا خاصة بعد اعتراف رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغاسنك.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241545



  2.06% (211930 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 22 فيفري 2022 | 21 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
Babnet
12°
 Babnet16° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1117°-1018°-818°-815°-10
  • Avoirs en devises
    23537,8

  • (22 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,26945 DT        1$ =2,88083 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 fev)   1050,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   