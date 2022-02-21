الاتحاد الأوروبي: نعمل بكل جهد لمنع نشوب حرب وحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 08:46 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، إن الاتحاد يبذل كل جهوده لمنع نشوب حرب وحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا.

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وأضف بوريل في تصريح صحفي اليوم الاثنين، قبل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "نحشد جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أكمل العمل على حزمة العقوبات ضد روسيا، وفي حال تطورت الأوضاع سيتم عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد للإعلان عنها.
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وفي وقت سابق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الدول الغربية على استعداد لاستهداف "نقطة ضعف" روسيا إذا غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح صحفي: "نتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن روسيا "ستُعزل عمليا عن الأسواق المالية الدولية".

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