تبون يكشف عن مشروع لخط بحري بين الجزائر والدوحة

وكالات -

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كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة.وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائري بممثلين عن الجالية الجزائرية بقطر، حيث أكد أن هذا المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية السنة الحالية.كما كشف الرئيس الجزائري عن بدء محادثات بشأن مساهمة قطرية في مشروع حيوي لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، ومدها إلى كل من تمنراست وأدرار أقصى جنوبي الجزائر.وأكد تبون أنه مستعد لفتح المجال للجالية الجزائرية، مضيفا أن "عليهم التوحد ليكونوا قوة مساندة للشعب الجزائري والقاطرة التي تقود الجزائر نحو التقدم".