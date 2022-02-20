في أولى محطات جولته الإفريقية.. أردوغان يتوجه إلى الكونغو الديمقراطية


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 17:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أولى محطات جولته الإفريقية التي تشمل أيضا السنغال وغينيا بيساو.

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ويرافق أردوغان في جولته الإفريقية، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار والتجارة محمد موش والمواصلات والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وأعلن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس السبت، أن أردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

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