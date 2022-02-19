ما بعد قمة بروكسيل او ماذا يريد الغرب من تونس ؟

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انتهت قمة بروكسيل الأوروبية الافريقية التي شارك فيها الرئيس قيس سعيد و الذي ألقى كلمة طالب فيها ان تكون ثروات افريقيا للافارقة في خطاب سيادي جديد امام رؤساء الدول المشاركة ،، لكن الواقع يقول ان افريقيا ليست متحدة و بعض الدول تعيش ازمات عميقة و انقلابات يتدخل فيها المستعمر القديم ، كما اصبحت محل تنافس امريكي صيني و حتى روسي بعد اتهام الغرب لشركة فاغنر الروسية بانها تحمي المجلس العسكري الحاكم في مالي ، لكن اللقاء الذي اثار الكثير من التعلبقات هو الذي جمع قيس سعيد مع رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ماتسولا التي اكدت فيه على ضرورية العودة الى المؤسسات الديمقراطية و استعادة البرلمان لنشاطه سريعا .من ناحية أخرى لاحظ متابعون ان التحضير للزيارة كان سيئا فقد غاب قيس سعيد عن قمة الاتحاد الأفريقي في أديس ابيبا و التي ناقشت مضامين قمة بروكسيل إضافة الى الجانب البروتوكولي و اللوجستي حيث كانت لقاءات الرئيس على هامش القمة قليلة و لم تجلب الكثير لتونس بل بدا احيانا و كأنه يتحدث باسم افريقيا التي عانت و تعاني من تهب ثرواتها ، لكن المشكل الحقيقي ان الاوضاع في افريقيا جنوب الصحراء أفضل من دول شمال افريقيا التي تشهد تحولات سياسية عميقة و اضطرابات ..حاول الرئيس قيس سعيد خلال لقاءاته خاصة مع نظرائه الاوروبيين تبرير الاجراءات التي اتخذها يوم 25 جويلية و حاول طمانتهم عن وضع الحقوق و الحريات في تونس لكن لا يبدو انهم غير مقتنعين بالتاسيس الجديد الذي يبشر به الرئيس قيس سعيد أو بنظرته الى المسالة الديمقراطية و الفكر الجديد الذي يتحدث عنه ، لكن الغرب الذي يهدد تونس بوقف المساعدات المالية إذا لم تعد الى المسار الديمقراطي يعتبر الرئيس قيس سعيد بما يمتلكه من تاييد داخلي قادر على تمرير الاصلاحات الهيكلية و الموجعة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ، وهو ما عبر عنه ايضا السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي الذي قال انه يجب استغلال شعبية الرئيس قيس سعيد لانجاز تلك الاصلاحات .لكن لابد من الإشارة ان الدول الافريقية الصاعدة صارت تتعامل بندية مع المستعمر القديم و تقدمت اشواطا مهمة في طريق الديمقراطية فيما لا يزال العالم العربي يعيش خارج سياق التاريخ و غابت عنه البوصلة و تاه في ازماته الداخلية دون رؤية واضحة المستقبل .اصبحت أنظمة العالم العربي اليوم تحارب في الداخل أكثر مما تحارب في الخارج ، كما أنها أصبحت مشغولة بالحاضر أكثر من انشغالها بالمستقبل. ورغم أن تحديات كبرى أصبحت تتزاحم في الأفق، بحيث ما عادت تخطئها عين فإنه لا شيء يوحي برؤى او تصورات لحلحلتها .وهو ما يجعلنا نقرر بأسى شديد أن العالم العربي لم يعد له عقل يديره ويرشده، الأمر الذي جعل مصائره تصنع في خارجه. تشهد بذلك الجهود التي تبذلها القوى الكبرى لحل المشكلات المعقدة في الدول العربية التي تعيش أزمات سياسية او حروبا أهلية .لقد شاءت المقادير أن يمر العالم العربي بأسوأ مراحله السياسية وأن يواجه في الوقت ذاته أكبر تحدياته المصيرية. إزاء ذلك فإنه لم يعد يستحق فقط أن يوصف بأنه العربي المريض، على غرار وصف رجل أوروبا المريض الذي أطلق على الدولة العثمانية في زمن انحطاطها وقبل اندثارها.كان على تونس التنسيق مع الجزائر و المغرب و ليبيا قبل حضور القمة فالغرب يتعامل مع الكيانات الكبيرة و لا يتعرف بالعاطفة في السياسة و الاقتصاد .، و كان يمكن للرئيس قيس سعيد ان يستغل هذه المناسبة للاجابة عن اسئلة الداخل و الخارج ، فالغرب يريد ديمقراطية شكلية و الداخل يريد الحفاظ على مكتسبات الثورة و مؤسساتها الجنية .كاتب و محلل سياسي