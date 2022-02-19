البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة : النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثاني

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الكامل والوافي العماني – الاهلي طرابلس الليبي 3 - 1الريان القطري – الكويت الكويتي 3 - 0مستقبل المرسى – سنجل الفلسطيني 3 - 0السيب العماني – الشعلة اليمني 3 - 013.00 - سنجل الفلسطيني - الاهلي القطري (المجموعة الثالثة )15.00- الاهلي طرابلس الليبي.- الكويت الكويتي (المجموعة الثانية)17.00- كاظمة الكويتي - الترجي الرياضي (المجموعة الأولى)17.00-- البشمركة العراقي- الشعلة اليمني (المجموعة الرابعة)19.00-الكامل و الوافي العماني - الصداقة الفلسطيني (المجموعة الثانية)مستقبل المرسى – معفى