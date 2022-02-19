البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة : النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثاني


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 21:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثاني من منافسات الدور الاول للنسخة 40 للبطولة العربية للكرة الطائرة للرجال التي تحتضنها تونس الى غاية 26 فيفري الجاري:

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المجموعة الثانية
الكامل والوافي العماني – الاهلي طرابلس الليبي 3 - 1
الريان القطري – الكويت الكويتي 3 - 0
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المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى – سنجل الفلسطيني 3 - 0

المجموعة الرابعة
السيب العماني – الشعلة اليمني 3 - 0

وتتواصل فعاليات البطولة غدا الأحد باجراء عدد من المقابلات وفق البرنامج التالي:

13.00 - سنجل الفلسطيني - الاهلي القطري (المجموعة الثالثة )
15.00- الاهلي طرابلس الليبي.- الكويت الكويتي (المجموعة الثانية)
17.00- كاظمة الكويتي - الترجي الرياضي (المجموعة الأولى)
17.00-- البشمركة العراقي- الشعلة اليمني (المجموعة الرابعة)
19.00-الكامل و الوافي العماني - الصداقة الفلسطيني (المجموعة الثانية)
مستقبل المرسى – معفى



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