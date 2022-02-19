البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة : النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثاني

فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثاني من منافسات الدور الاول للنسخة 40 للبطولة العربية للكرة الطائرة للرجال التي تحتضنها تونس الى غاية 26 فيفري الجاري:
المجموعة الثانية
الكامل والوافي العماني – الاهلي طرابلس الليبي 3 - 1
الريان القطري – الكويت الكويتي 3 - 0
المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى – سنجل الفلسطيني 3 - 0
المجموعة الرابعة
السيب العماني – الشعلة اليمني 3 - 0
وتتواصل فعاليات البطولة غدا الأحد باجراء عدد من المقابلات وفق البرنامج التالي:
13.00 - سنجل الفلسطيني - الاهلي القطري (المجموعة الثالثة )
15.00- الاهلي طرابلس الليبي.- الكويت الكويتي (المجموعة الثانية)
17.00- كاظمة الكويتي - الترجي الرياضي (المجموعة الأولى)
17.00-- البشمركة العراقي- الشعلة اليمني (المجموعة الرابعة)
19.00-الكامل و الوافي العماني - الصداقة الفلسطيني (المجموعة الثانية)
مستقبل المرسى – معفى
المجموعة الثانية
الكامل والوافي العماني – الاهلي طرابلس الليبي 3 - 1
الريان القطري – الكويت الكويتي 3 - 0
المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى – سنجل الفلسطيني 3 - 0
المجموعة الرابعة
السيب العماني – الشعلة اليمني 3 - 0
وتتواصل فعاليات البطولة غدا الأحد باجراء عدد من المقابلات وفق البرنامج التالي:
13.00 - سنجل الفلسطيني - الاهلي القطري (المجموعة الثالثة )
15.00- الاهلي طرابلس الليبي.- الكويت الكويتي (المجموعة الثانية)
17.00- كاظمة الكويتي - الترجي الرياضي (المجموعة الأولى)
17.00-- البشمركة العراقي- الشعلة اليمني (المجموعة الرابعة)
19.00-الكامل و الوافي العماني - الصداقة الفلسطيني (المجموعة الثانية)
مستقبل المرسى – معفى
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241378