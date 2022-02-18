اندلاع حريق في سفينة تقل 237 راكبا قبالة سواحل اليونان

وكالات -

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وقالت شرطة الموانئ اليونانية، إن الحريق اندلع في "يوروفيري أوليمبيا" وهي سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي، على متنها 237 راكبا و51 من أفراد الطاقم.وأضافت الشرطة في بيان لها، أنه تم إرسال 3 زوارق سحب و3 زوارق دورية لمساعدة الركاب قبالة يوروفيري أوليمبيا المتجه إلى إيطاليا من مدينة إيغومنيتسا اليونانية.وأوضحت: "قبطان السفينة يوروفيري أوليمبيا طلب من الركاب مغادرة القارب".ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.