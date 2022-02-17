الدوري الأوروبي.. "الفار" ينقذ برشلونة أمام نابولي


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 20:50 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نجح برشلونة من إدراك التعادل أمام نابولي، مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو"، في ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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افتتح نابولي التسجيل عبر بيوتر زيلينسكي، في الدقيقة 29، لينهي الشوط الأول متقدما على البرسا على ملعب الأخير ووسط جمهوره.

وفي الشوط الثاني، حصل برشلونة على ركلة جزاء، بعدما قرر حكم اللقاء العودة لتقنية الفيديو، بسبب وجود لمسة يد على المدافع خوان خيسوس.
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واستطاع فيران توريس مهاجم برشلونة، من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 59.

واحتل برشلونة، المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلف بايرن ميونخ وبنفكيا، ليذهب إلى اليوروبا ليج.

أما نابولي شارك في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، واحتل المركز الثاني في المجموعة خلف سبارتاك موسكو.


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