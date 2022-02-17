الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في رام الله

وكالات -

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس وخلال لقائه بيلوسي مساء اليوم في مقر الرئاسة في رام الله، أكد على "أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض هذه العلاقات".وأضافت أن عباس أطلع بيلوسي وأعضاء الكونغرس المرافقين لها، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وشدد "على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات وإرهاب المستوطنين، ووجوب احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".وشدد على رفض بقاء الاحتلال، وضرورة "البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".ونقلت "وفا" عن بيلوسي "التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".