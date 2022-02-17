السعودية تكشف لمواطنيها الدول التي تم تعليق سفرهم إليها بسبب كورونا


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 20:36 قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - كشفت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأوضحت الإدارة أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، بيلاروس، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

وجاء ذلك في ردّ لها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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