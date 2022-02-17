بايدن: خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا "عال جدا" والهجوم ممكن "في الأيام المقبلة"


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 16:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن خطر "اجتياح" روسيا لأوكرانيا "عال جدا"، على الرغم من نفي موسكو مرارا صحة هذه المزاعم.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الأمريكي قوله إن "هجوما روسيا على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة".

وأكد بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو أن "لا نية لديه" للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.


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