أردوغان: التضخم المرتفع يعد المشكلة الرئيسية لتركيا


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 12:59 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات التركية تخطط لاتخاذ خطوات لخفض التضخم، وذلك بعد أن صعد المؤشر في شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى في 20 عاما.

...

وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي: "مشكلتنا الرئيسية الآن هي التضخم المرتفع. سنتغلب عليه أيضا".

وأكد أن السلطات ستتخذ إجراءات لخفض التضخم، ووفقا لأردوغان فإن الإدارات ذات الصلة في تركيا ستراقب ما إذا كان تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على الأسعار. كذلك أشار إلى أنه سيتم فرض العقوبات اللازمة على الشركات التي تعارض هذا الإجراء.
..


يذكر أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، إلى حوالي 49% في يناير الماضي، ما دفع المواطنين إلى إنفاق مدخراتهم، وزاد من صعوبة شراء الأساسيات مثل الطعام.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241223



  1.87% (192293 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
Radio Mosaique| Jawhara| x

الخميس 17 فيفري 2022 | 16 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:06 05:39
Babnet
16°
 Babnet17° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1220°-1322°-1217°-1217°-11
  • Avoirs en devises
    23535,9

  • (16 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27593 DT        1$ =2,88736 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 fev)   731,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   