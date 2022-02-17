أردوغان: التضخم المرتفع يعد المشكلة الرئيسية لتركيا

وكالات -

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وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي: "مشكلتنا الرئيسية الآن هي التضخم المرتفع. سنتغلب عليه أيضا".وأكد أن السلطات ستتخذ إجراءات لخفض التضخم، ووفقا لأردوغان فإن الإدارات ذات الصلة في تركيا ستراقب ما إذا كان تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على الأسعار. كذلك أشار إلى أنه سيتم فرض العقوبات اللازمة على الشركات التي تعارض هذا الإجراء.يذكر أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، إلى حوالي 49% في يناير الماضي، ما دفع المواطنين إلى إنفاق مدخراتهم، وزاد من صعوبة شراء الأساسيات مثل الطعام.