مسؤول في البيت الأبيض: روسيا نشرت "سبعة آلاف عسكري" إضافي على حدودها مع أوكرانيا


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 06:53 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن روسيا "عززت" وجودها على الحدود مع أوكرانيا بما لا يقل عن "سبعة آلاف عسكري" وصل بعضهم الأربعاء، واصفا إعلان موسكو سحب قسم من قواتها بأنه "كاذب".

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وأكد المسؤول دون ذكر اسمه، أنه بإمكان روسيا "في أي لحظة" اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، مضيفا "تقول روسيا إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي، لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك".

وزعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن روسيا ستهاجم أوكرانيا في ليلة 16 فبراير الجاري. وحددت وسائل الإعلام البريطانية موعد "الغزو الروسي" – وهو الساعة الرابعة صباحا من ذلك اليوم بتوقيت موسكو.
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وعبر الكرملين، سابقا، عن خيبة أمله من الأنباء التي نشرها عدد من وسائل الإعلام الغربية حول بداية "الهجوم" الروسي على أوكرانيا في صباح يوم الأربعاء.


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