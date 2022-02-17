لوبان تتعهد بمنع استخدام اللغات الأجنبية في الإعلانات إنقاذا للغة الفرنسية

وكالات -

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وقالت: "في حال انتخابي رئيسة للجمهورية سأطرح على التصويت خطة طوارئ كبرى لإنقاذ اللغة الفرنسية والمحور الأول سيكون إنشاء هيئة تشريعية تحمي اللغة الفرنسية من التأثيرات الخارجية".وأوضحت أن هذه الخطة "ستهدف إلى استعادة الاستخدام الحصري والذي لا يمكن الاستغناء عنه للغة الفرنسية بشكل منهجي في جميع المجالات التي تشكل الحضارة الفرنسية".وتابعت أن "استخدام اللغات الأجنبية في الإعلانات والتواصل في فرنسا سيكون ببساطة محظورا مع استثناءات نادرة جدا"، مشيرة إلى أنها أيضا "ستحظر بالتأكيد الكتابة غير المتحيزة جنسيا في المدرسة والجامعة وفي الإدارات الحكومية".