السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 19:46 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - أعلنت السعودية أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

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وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في مؤتمر صحفي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".




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