السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا

وكالات -

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وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في مؤتمر صحفي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".