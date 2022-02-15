أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 07:26 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور.

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وقالت السفارة، "لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز. فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة".

وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا وغادروا البلاد عبر الوسائل التجارية أو الخاصة على الفور.
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وتجري مناورات روسية – بيلاروسية مشتركة في الفترة من 10 إلى 20 فيفري الحالي، تحت عنوان "عزيمة الاتحاد - 2022".

وتخصص هذه المناورات للتدريب على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

هذا وصرح ممثلو روسيا وبيلاروسا مرارا وتكرارا بأن هذه المناورات تحمل طابعا دفاعيا ولا تهدد أحدا.


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