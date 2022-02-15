مجموعة Ooredoo تحقق إيرادات بلغت 30 مليار ر.ق خلال السنة المالية 2021

بلاغ صحفي -

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أعلنت Ooredoo اليوم عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.وصلت إيرادات المجموعة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إلى 30 مليار ر.ق، لتشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي . وقاد تحقيق تلك الزيادة النمو الذي حققناه في سوقنا الأول قطر، وفي كل من إندونيسيا وتونس. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت إيرادات الشركة ستكون أعلى بنسبة 7%.وبلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 13 مليار ر.ق، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 44% مدفوعاً بالنمو في إندونيسيا، وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الكويت، وارتفاع ثقة العملاء في الجزائر. وبلغ معدل نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 8%، فيما كان سيبلغ 11% مع استثناء أثر صرف العملة الأجنبية.ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 30% ووصل إلى 8.2 مليار ر.ق.بلغ صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي Ooredoo 47 مليون ر.ق. أما الانخفاض بنسبة 96% في صافي الأرباح المخصصة للمساهمين فقد كان وبشكل عام نتيجة للخسائر في سعر الصرف وتعطل الأعمال في ميانمار. غير أن تلك الآثار السلبية قد تم معادلتها جزئياً بالأرباح التي تحققت نتيجة لاتفاقية بيع وإعادة استئجار أبراج اتصالات تعود ملكيتها لإندوسات Ooredoo (وتبلغ قيمتها 1000 مليون ر.ق). وع