حقيقة الضغوط الدولية على تونس او ماذا يريد الغرب ؟

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تزايدت الضغوطات الدولية على تونس في الفترة الأخيرة خاصة بعد قرار رئيس الدولة قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء فقد اعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الاتحاد يدرس إيقاف المساعدات المالية لتونس ما لم تعد الى المسار الديمقراطي ، كما حذر السيناتور الأمريكي كريس مورفي من التداعيات الخطيرة لهذا القرار معتبرا أنه لا يمكن القبول بسيطرة قيس سعيد على كل السلطات ، فيما حدد صندوق النقد الدولي شروطا قاسية لقبول تقديم قرض جديد الى تونس فقد اعلنت وزيرة المالية التونسية ان الأمل الوحيد لانقاذ الميزانية هو الحصول على قرض يقدر ب4 مليار دولار خلال شهر مارس القادم ، و طبعا تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في قرارات صندوق النقد الدولي وهي التي كانت ضامنة لتونس لديه ،، يأتي كل ذلك مع بيان الخارجية الامريكية الأخير الذي يدعو تونس الى أهمية الانطلاق في حوار يشمل جميع القوى الفاعلة في البلاد من أجل إيجاد تصور ينهي الأزمة السياسية و يساهم في بلورة تصور فعال لانقاذ الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي .لكن يبقى السؤال : هل الغرب خائف على مصير الديمقراطية التونسية الوليدة او يبحث عن حفظ مصالحه ؟لاشك ان نبرة الخطاب الغربي زادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة على خلاف مواقفه المترددة بعد الانقلاب الدستوري الذي حصل يوم25 جويلية ، ربما لأنه كان ينتظر خارطة طريق واضحة فيها تسقيف للتدابير الاستثنائية مع العودة الى المؤسسات الديمقراطية و اجراء انتخابات جديدة وفق برنامج واضح بعد تعديل القانون الانتخابي و الاتفاق حول نظام سياسي يتوافق حوله الجميع بعد استكمال ارساء المحكمة الدستورية ،، لكن ذلك لم يحدث وواصل الرئيس قيس سعيد احتكار جميع السلطات فجمع السلطتين التنفيذية و التشريعية و هيمن على القضاء بعد حل المجلس الأعلى للقضاء رغم الانتقادات الداخلية و الخارجية .صحيح ان الغرب لم يكن راضيا بالبناء الديمقراطي الهش قبل 25 جويلية بسبب ضعف السلطة و سيطرة الخطابات العنيفة و ترذيل البرلمان الذي خطط له من طبلوا للانقلاب الدستوري ،كما كانت الاوضاع الإقتصادية صعبة بسبب فقدان قيمة العمل و تغول النقابات و تردي أوضاع بعض المؤسسات الحيوية .. فالغرب ليس مؤسسة خيرية و يريد استعادة امواله بعد تفاقم ديون تونس و العجز على سدادها و تراجع تصنيفها لدى المؤسسات المالية الدولية لذلك لا يمانع في وجود سلطة قوية تفرض الإصلاحات الضرورية و تمرر الإجراءات الموجعة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مثل تجميد الأجور و رفع الدعم عن المواد الاساسية و بيع المؤسسات المفلسة و منع الانتدابات في الوظيفة العمومية و تسريح العمال غير الضروريين و هذا حصل مؤخرا في شركة الخطوط الجوية التونسية ... لكن كل ذلك يريده الغرب في ظل ديمقراطية و لو شكلية تمنع انفلات الاوضاع نحو الفوضى فتونس هي الجارة الجنوبية لاوروبا و ليس من صالح إيطاليا و فرنسا تنامي عمليات الهجرة السرية او تهديد العشرات من مؤسساتهم الاقتصادية التي تعمل في تونس .الديمقراطية الشكلية بما فيها من صعوبات و حيوية حيوية فكرية و سياسية افضل بكثير من نظام سلطوي بلا برنامج واقعي لمعالجة ازمات البلاد قد يدخل تونس في المجهول ..الغرب يرفع دائما الشعارات الكبيرة و يسوّق لقيم الحرية وحقوق الإنسان لكنه في العمق براغماتي يبحث عن مصالحه و يفعل المستحيل من اجل تحقيقها .من ناحية اخرى فإن الديمقراطية أيضا في مصلحة الرئيس قيس سعيد لمواجهة ضغوطات الغرب و رفض الاملاءات و لنا في رفض المجتمع المدني لاتفاقية الاليكا خير مثال لأن احتكاره لكل السلطات سيجد نفسه في الزاوية و تقع مساومته بملفات عديدة مثل الوضع الحقوقي و الحريات و الشفافية مثلما فعلوا مع بن علي .لكن اعتقد ايضا ان هناك قوى دولية اخرى ترغب في انجاح المسار الديمقراطي في تونس بعد اعادة ترتيب الأوراق (خاصة ألمانيا)، لكن تبقى الديمقراطية التونسية مزعجة للدكتاتوريات العربية التي ستعمل عبر عملائها على ضربها بكل الطرق .* كاتب و محلل سياسي