الشرطة الكندية تستعد لإخلاء جسر إمباسادور الحدودي من المتظاهرين


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 17:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - انتشرت الشرطة الكندية في محيط جسر إمباسادور لتفريق المعتصمين هناك احتجاجا على التدابير الصحية، حيث يغلقون هذا الجسر الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة منذ الاثنين الماضي.

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وكتبت الشرطة في ويندسور حيث يقع الجسر صباح السبت على "تويتر": "ندعو جميع المتظاهرين للتصرف بشكل يحترم القانون وبطريقة سلمية" مطالبة السكان بتجنب المنطقة.

ووصل عشرات من عناصر الشرطة والمركبات إلى الموقع بعد الثامنة صباحا (13,00 توقيت غرينيتش) وتمركزوا لمواجهة حوالي خمسين متظاهرا كانوا يشلّون بشاحناتهم الجسر الذي يربط ويندسور في أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية.
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وبدأت الاحتجاجات المناهضة للإجراءات الصحية التي تهز كندا منذ أسبوعين بتحرك لسائقي الشاحنات الكنديين ضد إلزامية التلقيح لعبور الحدود مع الولايات المتحدة.

ويطالب المتظاهرون الذين أغلقوا العاصمة الفدرالية أوتاوا والعديد من المعابر الحدودية المهمة مع الولايات المتحدة، برفع كل القيود الصحية.

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