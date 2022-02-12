يحمل جنسية تونسية.. السلطات التركية توقف قياديا في "داعش" بإسطنبول


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 06:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أوقفت السلطات التركية في إسطنبول قياديا بتنظيم "داعش" من أصل تونسي، كان يؤدي مهام "مسؤول المجموعة العسكرية" في التنظيم.

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وأفادت مصادر إعلامية بأن فرق الاستخبارات تمكنت من تحديد موقع القيادي علي الطويل صاحب الاسم الحركي "أبو ك" في إسطنبول، حيث قاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف "داعش" بسوريا والعراق.

وأضافت أن "السلطات نفذت عملية استهدفت مكان اختباء القيادي وألقت القبض عليه".
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ولفتت إلى أنه "بعد إتمام الإجراءات القانونية بحق الإرهابي في مديرية الأمن، تمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب في إدارة الهجرة تمهيدا لطرده من البلاد".

المصدر: "الأناضول"

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