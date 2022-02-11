وفاة العالم الفرنسي لوك مونتانييه صاحب جائزة نوبل للطب لاكتشافه فيروس الإيدز

وكالات -

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وأفاد رئيس بلدية نويي سور سين، جان كريستوف فرومانتان، بخبر وفاة مونتانييه في المستشفى الأمريكي بالمنطقة الواقعة قرب باريس.ونال مونتانييه جائزة نوبل للطب في 2008 بفضل اكتشافه عام 1983 مع شريكيه فرنسواز باريه-سينوسي وجان كلود شيرمان فيروس العوز المناعي البشري (HIV) المسبب لمرض الإيدز.وأثار الجدل مرارا بسبب نظريات مختلفة أطلقها في السنوات الأخيرة تسببت له بانتقادات كثيرة من نظرائه في المجتمع العلمي.فبعد تصريحات متكررة منذ 2017 ضد اللقاحات، عاد اسمه للتداول في السنتين الأخيرتين إثر إطلاقه فرضيات عن فيروس كورونا نفاها المجتمع العلمي، بينها ما ادعى فيها أن الفيروس طور في المختبر وأن اللقاحات هي المسؤولة عن ظهور المتحورات.ولد مونتانييه، في الثامن من أغسطس 1932 في منطقة إيندر وسط فرنسا.