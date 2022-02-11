الدفاع التركية: دربنا 8500 عنصر من القوات المسلحة الليبية


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 06:29 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية الرائد بنار قارا، أن بلادها دربت 8 آلاف و500 عنصر من القوات المسلحة الليبية في تركيا وليبيا.

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وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة أنقرة، إن "1500 عنصر من القوات المسلحة الليبية لا زالوا يتلقون التدريبات في تركيا".

وأشارت، إلى أن "خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5 آلاف و300 لغم غير منفجر داخل الأراضي الليبية، بهدف المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".
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ولفتت إلى أن "أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على يد الكوادر الطبية التركية في المستشفى الذي بدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس".

وتابعت: "إذا كان هناك تطور باسم الاستقرار في ليبيا وانطلاق العملية السياسية فيها، فإن ذلك أصبح ممكنا بمساهمات تركيا، والمسؤولون الليبيون يؤكدون ذلك".

وأكدت قارا أن "هدف تركيا هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق مبدأ (ليبيا لليبيين)".

وشددت على أن "تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها".



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