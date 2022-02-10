استننفار في طرابلس.. قوة أمنية تطوق مبنى الحكومة لتأمين تسلم باشاغا مهامه

وكالات -

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أفادت مصادر متطابقة لـقناة روسيا اليوم مساء الخميس بأن قوة أمنية انتشرت حول مبنى مجلس الوزراء الليبي في طرابلس لتأمين تسلم فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب مهام منصبه.وأفاد مراسل روسيا اليوم بأن قوة أخرى توجهت لمطار معيتيقة لاستقبال رئيس الوزراء المكلف.وقال شهود عيان إن قوة كبيرة مدججة بالسلاح وسيارات مصفحة تقدر بأكثر من 300 تابعة للمنطقة الغربية تتجه إلى مطار معيتقة لاستقبال باشاغا والنواب العائدين من مدينة طبرق بعد نيل الثقة من البرلمان.ويأتي هذا التحرك الأمني بعد ساعات على منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة، تخلف الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.ولم يعرف بعد لأي جهة تتبع القوة الأمنية المذكورة، في وقت تشهد به العاصمة ترقبا لما ستؤول إليه الأمور، في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.يذكر أن الدبيبة قد أعلن عن رفضه تسليم السلطة إلا لجسم سياسي منتخب، وذلك في كلمة متلفزة تم بثها قبل يومين.