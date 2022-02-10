الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للدبيبة رئيسا لوزراء ليبيا

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 21:03 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - أعلنت الأمم المتحدة في أعقاب تعيين البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باغاشا رئيسا جديدا للحكومة، أنها لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة "رئيسا للوزراء في ليبيا".

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وسئل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت المنظمة الدولية لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء فأجاب "نعم".

وصوت مجلس النواب الليبي اليوم الخميس بالإجماع على تسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.
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وقال المتحدث باسم البرلمان إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

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