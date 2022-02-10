الجيش الليبي يرحب بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة

وكالات -

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وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة للقوات المسلحة ترحب بتكليف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا من قبل البرلمان في جلسة اليوم.وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب.ولفت إلى أن القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.وصوت مجلس النواب الليبي يوم الخميس بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.وقال المتحدث باسم البرلمان إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا آغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".