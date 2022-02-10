ليبيا.. عقيلة صالح يعلن تصويت مجلس النواب بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 12:35 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، تصويت المجلس بالأغلبية على تعديل الاعلان الدستوري. وذلك بعد أسبوع على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان.

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وقال صالح إن "مجلس النواب بالأغلبية صوت على تعديل الإعلان الدستوري"، يمدد بموجبه للبرلمان سنة وأربعة أشهر كحد أدنى.

هذا وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا.
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وسيختار النواب بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص، اللذين عرضا برنامجهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

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