تراجع مؤشر الديمقراطية في العالم ... وتونس تتراجع 21 مركزا

وكالات -

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تونس تتراجع

وقال التقرير الصادر عن "وحدة الإيكونيميست للاستقصاء"، التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا آخذ في التدهور".وبين التقرير أن "المؤشر السنوي للديمقراطية"، "يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".وأظهر المؤشر الذي يقيم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.ففي أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر. أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف "ديمقراطية كاملة".ويعيش الآن 45.7% من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4%، بينما 6.4% فقط يعيشون في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".وقال التقرير إن "أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين"، لافتا إلى أن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية".وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.وتراجعت تونس 21 مركزا في المؤشر العام للديمقراطية، حيث احتلت المركز 75 عالميا بعد ان كانت في المركز 54 في 2020. ورغم هذا التراجع فان تونس تحتل في المرتبة 1 عربيا في المؤشر.ومن بين نحو 20 دولة عربية هناك 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية، وفي ما يلي نتائج الدول العربية في مؤشر الديمقراطية.تونس: في المرتبة 1 عربيا، و75 عالميا، نظام هجين.المغرب: في المرتبة 2 عربيا، و95 عالميا، نظام هجين.الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 3 عربيا، و109 عالميا، نظام استبدادي.الكويت: في المرتبة 4 عربيا، و110 عالميا، نظام استبدادي.لبنان: في المرتبة 5 عربيا، و111 عالميا، نظام استبدادي.الجزائر: في المرتبة 6 عربيا، و113 عالميا، نظام استبدادي.قطر: في المرتبة 7 عربيا، و114 عالميا، نظام استبدادي.العراق: في المرتبة 8 عربيا، و116 عالميا، نظام استبدادي.الأردن: في المرتبة 9 عربيا، و118 عالميا، نظام استبدادي.عُمان: في المرتبة 10 عربيا، و130 عالميا، نظام استبدادي.مصر: في المرتبة 11 عربيا، و132 عالميا، نظام استبدادي.الإمارات: في المرتبة 12 عربيا، و134 عالميا، نظام استبدادي.البحرين: في المرتبة 13 عربيا، و144 عالميا، نظام استبدادي.السودان: في المرتبة 14 عربيا، و145 عالميا، نظام استبدادي.السعودية: في المرتبة 15 عربيا، و152 عالميا، نظام استبدادي.اليمن: في المرتبة 16 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.ليبيا: في المرتبة 17 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.سوريا: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا، نظام استبدادي.