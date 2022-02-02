رونالدو يفجر مواقع التواصل بصورة مع ابنه كريستيانو جونيور..

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وأرفق رونالدو الصورة بعبارة "الحاضر والمستقبل"، وحظيت بإعجاب أكثر من 18 مليون و427 ألف متابع خلال يومين من النشر.وكان رونالدو قد صرح في جلسة حوارية خلال تواجده في دبي الأسبوع الماضي، بأن ابنه كريستيانو جونيور لا يملك هاتفا محمولا رغم بلوغه سن الـ12 من عمره، ورغم أهمية التكنولوجيا إلا أن عليه أن يركز على أشياء أخرى.وقضى رونالدو مع عائلته إجازة قصيرة في مدينة دبي، وشارك في جلسة حوارية خلال أسبوع الصحة واللياقة في معرض "إكسبو 2020".