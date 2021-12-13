تنبؤات جديدة للعرافة البلغارية في 2022

وكالات - «بابا فانجا» المعروفة بلقب العرافة العمياء مازالت تثير الجدل حول تنبؤاتها التي أطلقتها قبل أكثر من 25 عاما بين المؤيدين والمعارضين، ومع أقتراب نهاية عام 2021 يترقب الملايين حول العالم توقعات سنة 2022 خاصة مع انتشار الكوارث الطبيعية من فيروسات والأوبئة، وتقلبات الشديدة في حالة الأرصاد التي تتعرض لها عدد كبير من البلاد في مختلف دول العالم.



توقعات لعام 2022

كشفت البلغارية «بابا فانجا» والمعروفة باسم «العرافة العمياء» عن توقعات جديدة لعام 2022، وما ينتظر كوكب الأرض في السنة الجديد 2022، وقالت أن العالم سوف يشهد الكثير من الأحداث التي سيكون لها تأثير على مصير البشرية.



فيروس يهدد العالم

تنبأت العرافة على موقع «yearly-horoscope» المتخصص في التوقعات الفلكية، أن العلماء سوف يكتشفون فيروس قاتل في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا تحديدًا في منطقة سيبيريا، وقالت أن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا ولكن بسبب الاحتباس سينتشر في الأرض مشكلًا تهديدًا خطيرا للبشرية.



الطقس المدمر

وذكرت العرافة العمياء في توقعاتها أيضا بأن العالم سوف يتعرض في للكوارث الطبيعية والطقس القاسي ستجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الاماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل، وقالت أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب.



وأضافت أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.





الفقر والجوع في 2022

وتوقعت العرافة العمياء أيضا انتشار الجراد في العالم ويواجه البشرية الفقر والجوع وتعرض بعد الأرضي للجفاف بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المتوقع ان تتعرض لها بعض دول العالم.



توقعات العرافة في 2021

وكانت العرافة العمياء ومع بداية عام 2021 وضعت عدة نبؤات منها تحقق مثل تحور فيروس كورونا والصاروخ الصيني، وكثير منها لم يتحقق منها، ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وأيضا تواصل أهل الأرض مع علماء روحانيين، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، وأكتشاف علاج لمرض السرطان الذي حير البشرية منذ سنوات.



العرافة العمياء من هي؟

-اسمها فانجيليا جوشتيروفا، واشتهرت باسم بابا فانجا، ولدت عام 1911 في مقدونيا وفقدت البصر بسبب عاصفة ترابية، وتوفت في 1996.



- اشتهرت فانجيليا بالقدرة الخارقة على التنبوء، وقال عدد كبير عنها إن معظم توقعاتها تحدث حتى الآن، وجذبت حولها آلاف المعجبين وزارها كبار الشخصيَات والعامة، وتم تحويل منزلها إلى متحف وفتحه للزوار في سنة 2008.



