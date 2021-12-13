فرنسا تسجل 48 وفاة ونحو 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 06:09 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 48 وفاة و43848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 120431، والإصابات إلى 8258692 حالة.

يذكر أن الحكومة الفرنسية أمرت مؤخرا بإغلاق المراقص في الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

كما طالبت المواطنين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام.

وتستهدف الحكومة أيضا تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر، بعد موافقة السلطات الصحية.

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