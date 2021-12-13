الجزائر تعتقل 14 شخصا تلقوا دعما خارجيا لزعزعة استقرار البلاد

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 07:06 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أعلنت الجزائر يوم أمس الأحد اعتقال 14 شخصا يعملون في جماعة الإخوان المسلمين "رشاد" بجنوب البلاد.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أمس الأحد، أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الأغواط بجنوب الجزائر، يبعدون عن العاصمة الجزائر بنحو 400 كلم.

وكانوا يمارسون "التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والثناء على الأعمال الإرهابية، والدعوة إلى التجمعات، وتعطيل النظام العام والأمن".

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين تلقوا دعما ماليا وتمويلا من الداخل والخارج مقابل نشاطهم التخريبي، وأنهم روجوا لإصدارات تحريضية على الإنترنت لزعزعة استقرار الرأي العام الوطني وتضليله.

و"رشاد" حركة إخوانية خرجت من رحم "جبهة الإنقاذ" التي تسببت بمقتل عشرات الآلاف من الجزائريين خلال التسعينيات الماضية، والمعروفة باسم "لعشرية السوداء".


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