مواعيد مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب 2021

تحددت مواعيد الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر، بعد اكتمال عقد المتأهلين، حيث كان المنتخب الجزائري آخر المتأهلين على حساب نظيره المغربي.



مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب



الساعة 16.00

تونس -- مصر /استاد 974



الساعة 20.00

قطر-- الجزائر/ استاد الثمامة







وضمن منتخب تونس الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف دولار، بعد التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب على حساب عمان، وفقا للائحة المالية للبطولة المعتمدة من الفيفا.



وتنص اللائحة المالية للبطولة على حصول المنتخبات التى تتأهل إلى الدور الثانى على مكافآة قيمتها مليون دولار، بينما تحصل المنتخبات التى تغادر من الدور الأول على 750 ألف دولار، بينما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف دولار وهو آخر مركز قد يحصده النسور بعد التأهل لنصف النهائى.



