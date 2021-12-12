تركيا تختبر أول طائرة مسيرة في العالم تحمل أسلحة ليزر

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 08:46 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - قال السياسي التركي، أيكوت أردوغدو، إن تركيا اختبرت بنجاح أول طائرة مسيرة في العالم مزودة بأسلحة ليزر.

وأضاف أردوغدو يوم الجمعة: "تم إطلاق عيارات نارية ناجحة من مسافة 500 متر و300 متر و100 متر".

والطائرة المسيرة المسماة "إرين"، مصممة لتدمير الأجهزة المتفجرة مثل القنابل والذخيرة من مسافة معينة باستخدام أسلحة الليزر. تم تطويرها بواسطة شركتي الدفاع التركية "توبيتاك" و"أزيزغارد". وأقصى ارتفاع لطائرة الدرون هذه هو 3000 متر.

وشارك الخبير الأمني عبد الله سيفتشي صورة الطائرة بدون طيار على موقع "تويتر".
وكتب: "أول طائرة بدون طيار مسلحة بالليزر في العالم من الإنتاج المحلي والوطني، إرين، تم إطلاقها بنجاح من 500 و300 و100 متر".


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