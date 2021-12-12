"ناسا" تنشر صورة جديدة من المريخ

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 06:42 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة جديدة رائعة لكوكب المريخ تلقتها من مسبار "برسفيرنس".

والتقطت الصورة، التي تظهر نظرة أكثر شمولا على الكوكب الأحمر، بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة "برسفيرنس"، التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لـ"ناسا".

وتجري المركبة بحثا عن أي علامات للحياة وتجمع عينات لدراسة المريخ بشكل معمق أكثر، من قبل العلماء على الأرض.

وتعتزم الوكالة استمرار تشغيل المركبة حتى يناير 2023، حيث تقوم بإرسال الصور بشكل مستمر وتبحث عن العينات لدراستها.




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