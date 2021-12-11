كأس العرب- قطر 2021: المنتخب الجزائري الى نصف نهائي المسابقة

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Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 23:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تاهل المنتخب الجزائري لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكأس العرب العاشرة المقامة حاليا في قطر ، بعد تفوقه في ربع النهائي على نظيره المغربي بالركلات الترجيحية 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) ،في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الثمامة بالدوحة.

وسبق المنتخب الجزائري إلى التسجيل بواسطة ياسين الإبراهيمي (د 62 من ضربة جزاء)، قبل أن يعدل محمد الناهيري الكفة (د 64)لمنتخب المغرب ليتم اللجوء للشوطين الإضافيين بعد نهاية المباراة في وقتها القانوني 1-1 .
وفي الحصص الاضافية تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدف السبق بواسطة محمد بلايلي (د 102)، ثم عدل بدر بانون النتيجة 2-2 لمنتخب المغرب (د 111).

وسيلاقي المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب قطر





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