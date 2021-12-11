ماذا كتبت الصحافة القطرية عن انتصار المنتخب التونسي على عمان ؟

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 22:22 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أشادت الصحف القطرية الصادرة يوم السبت 11 ديسمبر 2021 بانتصار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على نظيره العماني ومروره الى الدور نصف النهائي من كأس العرب.

وكتبت جريدة الراية مقالا بعنوان : أطاح بشقيقه العُماني بثنائية الجزيري والمساكني .. التونسي أنجز المَهمة الذهبية في المدينة التعليمية.

وعنونت جريدة الشرق مقالها عن المباراة : "تونس تفوز على عمان وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب" كما تحدثت عن تصدر سيف الدين الجزيري لهدافي الدورة برصيد 4 أهداف.

واختارت جريدة العرب " التونسي زين.. فاز بهدفين" عنوانا لمقالها عن ترشح المنتخب الوطني التونسي الى نصف نهائي كأس العرب وأشادت بأداء المنتخب في مواجهة عمان.

من جانبها كتبت جريدة الوطن :" نسور قرطاج في المربع الذهبي" وتحدثت عن افضلية نسور قرطاج أمام المنتخب العماني و الفرص المهدورة خاصة في الشوط الأول من المباراة.

المصدر موزاييك

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