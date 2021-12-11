الولايات المتحدة: عشرات القتلى جراء إعصار بولاية كنتاكي وبايدن يصف الوضع "بمأساة تفوق التصور"

فرانس 24 -

"مأساة تفوق التصور"

عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير"

أفاد حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية السبت أن الأعاصير التي ضربت ولايات أمريكية عدة ليل الجمعة السبت أسفرت عن 70 قتيلا على الأقل في ولاية كنتاكي وحدها.وقال إندي بيشير في مؤتمر صحفي "كنا شبه متأكدين أننا سنخسر أكثر من خمسين (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم".من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أن أعاصير وسط الولايات المتحدة تشكل "مأساة تفوق التصور".وأوضح بايدن عبر تويتر أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين".ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أندي بيشير قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة (دبليو إل كيه واي) إن عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير". وأضاف "التقارير تجعل القلب ينفطر".وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قالت إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر السبت.وأعلن بيشير حالة الطوارئ في الولاية. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".فرانس24/ أ ف ب/ رويترز