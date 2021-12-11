كأس العرب - منع الجمهور المغربي في الدوحة من الإقدام على هذا التصرف

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العرب المقامة حاليا في قطر، منع الجمهور المغربي الذي سيتابع مباراة المنتخب الوطني في دور ربع النهائي ضد المنتخب الجزائري، مباشرة من ملعب الثمامة، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا من مساء اليوم السبت، من رفع التيفو.



و"التيفو" في المدرجات الرياضية هو عبارة عن لوحة فنية تشكلها الجماهير الرياضية لإضافة شيء من الجمالية في الملاعب الرياضية لصالح فريقها المفضل أثناء دخول الفرق ...





ويحاول ممثلو الجمهور المغربي، إقناع اللجنة المنظمة، لكن دون جدوى، فإلى حدود كتابة هذه الأسطر، كان المنع هو الرد الشائع في أوساط اللجنة المنظمة.



وكان مناصروا “أسود الأطلس” يعتزمون رفع تيفو، في خطوة احتفالية تؤكد تميز الجمهور المغربي من جهة، ومن جهة أخرى لرفع معنويات اللاعبين في لقاء مهم.



يذكر أن أنصار المنتخب الوطني، قرروا التغني بأغنية لعيون عينية ونشيد صوت الحسن ينادي ابتداء من الدقيقة 75 مهما كانت نتيجة المباراة، احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نونبر من عام 1975.



المصدر - سيت أنفو



