الأحد..,المذنب,«ليونارد»,يصل,لأقرب,مسافة,من,الأرض

وكالات - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء الوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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وكشف أن القياسات تشير إلى أن "هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء".
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
اقرأ أيضا: العالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام
وكشف أن القياسات تشير إلى أن "هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء".
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