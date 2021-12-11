الأحد..,المذنب,«ليونارد»,يصل,لأقرب,مسافة,من,الأرض

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 11:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء الوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وكشف أن القياسات تشير إلى أن "هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء".

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